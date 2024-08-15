ABD, Katar ve Mısır dışişleri bakanları, Gazze'de ateşkes ve esir takasını görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Blinken, Al Thani ve Abdulati ile telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgedeki gerilimi yatıştırmanın ve Gazze'de ateşkesi sonuçlandırmanın önemi ele alındı. ABD, Katar ve Mısır'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası için yayımladıkları ortak açıklamaya olan bağlılıkları vurgulandı.

Bölgedeki hiçbir tarafın anlaşmaya varma çabalarına zarar verecek adımlar atmaması gerektiği aktarılan görüşmede Blinken, Katar'ın bölgede kalıcı barışa yönelik çalışmalarda üstlendiği kritik rol nedeniyle Al Thani'ye teşekkür etti.

Abdulati ile yapılan görüşme

Blinken ve Abdulati ise yaptıkları görüşmede, Sudan'daki çatışmanın sona erdirilmesi hakkındaki ortak çalışmaları sürdürme konusunda mutabık kalırken, ABD'li bakan, İsviçre'de devam eden Sudan görüşmeleri için üstlendikleri rol için Mısırlı mevkidaşına teşekkürlerini iletti.

Ayrıca, Blinken, esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak ve bölgeye insani yardımı arttıracak olan Gazze'de ateşkesin sağlanması için Mısır'ın sarf ettiği çabalardan dolayı da Abdulati'yi takdir etti.

ABD, Mısır ve Katar'dan oluşan arabulucular, 8 Ağustos'ta yayımladıkları ortak açıklamada, Gazze'de ateşkes ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması için İsrail ve Hamas'a çağrı yapmıştı.