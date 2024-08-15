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Dünya
AA 15.08.2024 11:20

ABD, Katar ve Mısır dışişleri bakanları, Gazze'de ateşkes ve esir takasını görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'de ateşkesin sağlanması ve esir takasını ele aldı.

ABD, Katar ve Mısır dışişleri bakanları, Gazze'de ateşkes ve esir takasını görüştü
[Fotograf: AA]

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Blinken, Al Thani ve Abdulati ile telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgedeki gerilimi yatıştırmanın ve Gazze'de ateşkesi sonuçlandırmanın önemi ele alındı. ABD, Katar ve Mısır'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası için yayımladıkları ortak açıklamaya olan bağlılıkları vurgulandı.

Bölgedeki hiçbir tarafın anlaşmaya varma çabalarına zarar verecek adımlar atmaması gerektiği aktarılan görüşmede Blinken, Katar'ın bölgede kalıcı barışa yönelik çalışmalarda üstlendiği kritik rol nedeniyle Al Thani'ye teşekkür etti.

Abdulati ile yapılan görüşme

Blinken ve Abdulati ise yaptıkları görüşmede, Sudan'daki çatışmanın sona erdirilmesi hakkındaki ortak çalışmaları sürdürme konusunda mutabık kalırken, ABD'li bakan, İsviçre'de devam eden Sudan görüşmeleri için üstlendikleri rol için Mısırlı mevkidaşına teşekkürlerini iletti.

Ayrıca, Blinken, esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak ve bölgeye insani yardımı arttıracak olan Gazze'de ateşkesin sağlanması için Mısır'ın sarf ettiği çabalardan dolayı da Abdulati'yi takdir etti.

ABD, Mısır ve Katar'dan oluşan arabulucular, 8 Ağustos'ta yayımladıkları ortak açıklamada, Gazze'de ateşkes ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması için İsrail ve Hamas'a çağrı yapmıştı.

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ABD Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail Katar Mısır
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