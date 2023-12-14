Puslu 5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.12.2023 09:42

Ukrayna: Çoğunluğu Odessa bölgesinde olmak üzere Rusya'ya ait 41 İHA'yı düşürdük

Ukrayna ordusunun, bu gece çoğunluğu Odessa bölgesinde olmak üzere Rusya'ya ait 41 "Şahed" tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Ukrayna: Çoğunluğu Odessa bölgesinde olmak üzere Rusya'ya ait 41 İHA'yı düşürdük

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Odessa bölgesine saldırıları sonucunda 3'ü çocuk 11 kişinin yaralandığı, bir araç ve binada yangın çıktığı, çevredeki binaların hasar gördüğü kaydedildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada da Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna topraklarına "Şahed" İHA'larla ve S-300 uçaksavar güdümlü füzelerle saldırı düzenlediği belirtildi.

Rusya'nın, Mikolayiv ve Herson bölgeleri yönünde 6 güdümlü füze ateşlediği aktarılan açıklamada, Ukrayna hava sahasında Rusya'ya ait toplam 42 İHA'nın tespit edildiği, saldırıların ana yönünün Odessa bölgesi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yapılan muharebe çalışmaları sonucunda büyük çoğunluğu Odessa bölgesinde olmak üzere, toplam 41 İHA’nın düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.​​​​​​​​​​​​​​

ETİKETLER
Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Han Yunus ve Refah kentlerine yönelik saldırılarda en az 27 Filistinli öldürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:13
Bursa'da yoğun sis etkili oldu
10:12
ABD güçleri, Yemen'den gönderilen İHA'nın Kızıldeniz üzerinde düşürüldüğünü duyurdu
10:09
Yalova'da sahilde ayı görüldü
10:07
Dünya Bankası ve IMF'den Somali'ye 4,5 milyar dolarlık borç desteği
10:03
Borsa güne yükselişle başladı
10:00
Perakende ticarette ilke ve kurallar yeniden düzenlendi
Alman besteci Praetorius'un 82 önce bestelediği "Ankara" senfonisi ilk kez seslendirildi
Alman besteci Praetorius'un 82 önce bestelediği "Ankara" senfonisi ilk kez seslendirildi
FOTO FOKUS
Bayraktar TB3 12 saat havada kalarak bir testi daha geçti
Bayraktar TB3 12 saat havada kalarak bir testi daha geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ