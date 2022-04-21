Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 23:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Bugün Mariupol’dan insanları kurtarmak mümkün olmadı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, bugün Rus birliklerinin yoğun bombardımanı nedeniyle Mariupol’da tahliye bekleyen insanları kurtarmanın mümkün olmadığını söyledi.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Telegram kanalından açıklama yaptı.
“Mariupol’da memnun olunacak bir şey yok. Her şey çok zor gidiyor. Ruslar, karmaşık, kaotik, yavaş ve elbette sahtekar ilerliyor.”
"Koridoru kapatmak zorunda kaldık”
İnsanların dün ilk kez Mariupol’dan doğrudan Zaporojiya’ya çıkabilmesinin umut verici olduğunu söyledi.
“Bugün (21 Nisan’da) tahliyelerini bekleyen Mariupol sakinlerinden özür dileriz. Toplanma noktasına saldırı başlaması nedeniyle koridoru kapatmak zorunda kaldık.”
Vereşçuk, Ukrayna’nın Mariupol sakinlerini işgal edilen şehirden çıkarmaya çalışmaktan vazgeçmeyeceğini de vurguladı.
Etiketler: Ukrayna
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