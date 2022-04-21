Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Telegram kanalından açıklama yaptı.

“Mariupol’da memnun olunacak bir şey yok. Her şey çok zor gidiyor. Ruslar, karmaşık, kaotik, yavaş ve elbette sahtekar ilerliyor.”

"Koridoru kapatmak zorunda kaldık”

İnsanların dün ilk kez Mariupol’dan doğrudan Zaporojiya’ya çıkabilmesinin umut verici olduğunu söyledi.

“Bugün (21 Nisan’da) tahliyelerini bekleyen Mariupol sakinlerinden özür dileriz. Toplanma noktasına saldırı başlaması nedeniyle koridoru kapatmak zorunda kaldık.”

Vereşçuk, Ukrayna’nın Mariupol sakinlerini işgal edilen şehirden çıkarmaya çalışmaktan vazgeçmeyeceğini de vurguladı.