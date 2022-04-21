Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Portekiz Parlamentosuna video konferans yoluyla hitap etti

"Rus işgalciler işgal ettikleri topraklardan daha şimdiden en az 500 bin vatandaşımızı (Rusya'ya) çıkardı. Bu tehcirdir, geçmişin en korkunç totaliter rejimlerin yaptığı budur."

Sınır dışı edilen Ukraynalıların evraklarına el konulduğunu ve iletişimden mahrum bırakıldığını belirten Zelenskiy, "Vatandaşlarımız, Rusya'nın uzak bölgelerine dağıtılıyor" dedi.

Zelenskiy ülkesine silah yardımı talep etti

Zelenskiy, 57 günlük tam kapsamlı bir savaşta Rusya tarafından ele geçirilen yaklaşık 1000 yerleşim yerini kurtardıklarını ancak hala işgal edilen kent ve yerleşim yerlerinin daha da fazla olduğunu vurguladı.

Rus işgaline karşı savunmak için özgür dünya halklarından ülkesine silah yardımında bulunmalarını talep ettiklerini söyledi.

"Leopard tankları, zırhlı araçlar, Zıpkın gemisavar füzeleri bunlar sizin sahip olduğunuz ve Avrupa'nın özgürlüğünü korumaya yardımcı olabileceğiniz şeyler. Bu nedenle bu yardımı bize sağlamak için ülkenize başvuruyorum."