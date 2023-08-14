Ukrayna: Birliklerimiz, geçen hafta Bahmut yönünde 3 kilometrekarelik alanı kurtardı

Malyar, yerel televizyon programında yaptığı konuşmada, cephe hattındaki durumu değerlendirdi.

Son iki haftada Rus ordusunun Kupyansk ve Liman yönlerinde aktifleştiğine dikkati çeken Malyar, bunun Rusya'nın, Ukrayna'nın Bahmut yönündeki başarılarına verdiği tepki olduğunu söyledi.

Ukrayna birliklerinin son bir haftada Bahmut yönünde başarı elde ettiğini kaydeden Malyar, "Savunma kuvvetlerimiz, geçen hafta içinde Bahmut yönünde 3 kilometrekarelik alanı kurtardı." ifadesini kullandı.

Malyar, Bahmut yönünün güney kanadında toplam 40 kilometrekarelik alanın kurtarıldığını belirterek, "Düşman, bu hafta Klişiyivka, Andriyivka ve Kurdyumivka'nın batısındaki bölgelerde kaybettiği mevzileri geri almaya çalıştı." diye konuştu.

Savunma Bakan Yardımcısı Malyar, ayrıca son 1,5 haftada Ukrayna ordusunun, Liman ve Kupyansk yönlerinde Rusya'nın gücünü zayıflattığını ancak "Rus ordusunun güçlerini topladığını, yeniden gruplandığını ve daha fazla ilerlemeye çalışmak ve bu bölgelerdeki durumu daha da karmaşık hale getirmek için yeni ekipman ve insanlar getirdiğini" savundu.

Ukrayna ordusunun güney cephedeki Melitopol ve Berdyansk yönlerinde taarruz operasyonlarını sürdürdüğüne işaret eden Malyar, "Bu haftada Urojayne yerleşim yerinde çatışmalar devam etti, orada bazı başarılar elde edildi." değerlendirmesini yaptı.

Malyar, Ukrayna güçlerinin, yerleşim birimi Staromayorske'nin güney ve güneydoğusunda bazı başarılar elde ettiğini ve bazı bölgelere yerleştiğini dile getirdi.