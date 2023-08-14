Az Bulutlu 37.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.08.2023 11:21

Kuzey Kore liderinden füze üretiminin "ciddi ölçüde artırılması" talimatı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 21 Ağustos'ta başlayacak ABD-Güney Kore askeri tatbikatı öncesi, ülkedeki silah ve füze üretiminin "ciddi ölçüde artırılması" talimatını verdi.

Kuzey Kore liderinden füze üretiminin "ciddi ölçüde artırılması" talimatı
[Fotograf: Reuters]

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kim, hafta sonu ülkenin önemli silah fabrikalarını ziyaret etti.

Ziyaretleri sırasında açıklamalarda bulunan Kim, silah ve füze üretiminin "ciddi ölçüde artırılması" talimatını vererek cephedeki birliklerin ihtiyaçlarının karşılanması için seri üretime geçilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Kuzey Kore'nin düşmanlarını "kesinlikle yok edecek ezici bir askeri güce sahip olması" gerektiğini belirten Kim, "herhangi bir savaşla başa çıkmak için tam olarak hazırlanmaları" gerektiğini savundu.

Kim, "Savaş hazırlıklarının niteliksel düzeyi silah sanayisinin gelişimine bağlıdır ve fabrikalar bu hazırlıkları hızlandırmada çok önemli bir sorumluluk taşımaktadır." dedi.

ABD-Güney Kore, son yılların en büyük ortak tatbikatını düzenleyecek

Güney Kore ve ABD de ortak savunmalarını güçlendirmek amacıyla gelecek hafta ortak askeri tatbikata başlayacaklarını duyurdu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamaya göre, "Ulchi Özgürlük Kalkanı" adı verilen tatbikat 21-31 Ağustos'ta yapılacak.

Açıklamada, tatbikatın son yılların "en büyüğü" olacağı ifade edilerek buna bağlı olarak özellikle Kuzey Kore'nin füze tehditlerine karşı önlem amaçlı hazırlanan senaryolara dayalı tatbikatlar düzenleneceği bilgisi verildi.

Kuzey Kore lideri Kim, ay başında önemli silah fabrikalarını ziyaret ederek ülkesinin silah teknolojisini geliştirme ve savaş hazırlıklarını güçlendirme mesajı vermişti.

Güney Kore, bu ziyaretin arkasında "Seul ile Washington arasında planlanan askeri tatbikata yanıt ve silah ihracatı niyeti gibi birden fazla amacın olduğunu" savunmuştu.

ABD, Güney Kore ve Japonya, 18 Ağustos'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğinde bir araya gelerek Kuzey Kore'nin oluşturduğu tehdit ve Hint-Pasifik'teki işbirliklerini masaya yatıracaklarını açıklamıştı.

ETİKETLER
Kuzey Kore
Sıradaki Haber
Zuckerberg, Musk’ın "kafes dövüşü" hakkında ciddi olmadığını söyledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:53
Myanmar'da madende heyelan: 30'dan fazla kişi kayıp
12:52
Van'da kamyonet kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
12:45
Bakan Tunç: Reformlara yeni halkalar eklemeye devam edeceğiz
12:51
Ukrayna: Birliklerimiz, geçen hafta Bahmut yönünde 3 kilometrekarelik alanı kurtardı
12:36
Sakarya'da gıda zehirlenmesi: 72 kişi taburcu edildi
12:19
Polonya'da Wagner propagandası yaptıkları gerekçesiyle iki Rus vatandaşı gözaltına alındı
İztuzu kumsalındaki yavru caretta carattaların denize ulaşma çabası
İztuzu kumsalındaki yavru caretta carattaların denize ulaşma çabası
FOTO FOKUS
Türk siyasetine damga vuran lider: Recep Tayyip Erdoğan
Türk siyasetine damga vuran lider: Recep Tayyip Erdoğan
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ