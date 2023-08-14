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Dünya
AA 14.08.2023 10:17

Belçika'da çaldığı banka kartı, alışveriş yaptığı dükkanın sahibine ait çıkan hırsız yakalandı

Belçika'nın Liege kentinde dükkan sahibi, alışveriş yapılmak istenen banka kartının kendisine ait olduğunu fark ederek hırsızın yakalanmasını sağladı.

Belçika'da çaldığı banka kartı, alışveriş yaptığı dükkanın sahibine ait çıkan hırsız yakalandı
[Temsili fotoğraf: AA]

Yerel basında yer alan haberlere göre şüpheli, dükkan sahibinin otomobilinden kapıları açıkken hırsızlık yaptığı sırada cüzdanını çaldı.

Esnaf, hırsızlığı fark etmedi ancak zanlı, ertesi gün cüzdandan çıkan banka kartıyla bir dükkana girerek alışveriş yapmak istedi.

Kasadaki dükkan sahibi, kartın kendisine ait olduğunu ve çalındığını fark edince şüpheliye belli etmeden polise haber verdi.

Bunun üzerine şüpheli, kısa zamanda yakalandı.

Hafta sonu gözaltına alınan zanlı, Liege savcılığına sevk edildi.

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