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Dünya
AA 14.08.2023 12:04

Hollanda, hava sahasına yaklaşan Rus savaş uçaklarının durdurulduğunu bildirdi

Hollanda, hava sahasına yaklaşan iki Rus savaş uçağının Danimarka hava sahasında durdurulduğunu açıkladı.

Hollanda, hava sahasına yaklaşan Rus savaş uçaklarının durdurulduğunu bildirdi
[Fotograf: Reuters]

Hollanda Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 07.00 sularında Rusya'ya ait 2 F-16 savaş uçağının Hollanda hava sahasına yaklaştığı tespit edildi.

"Hızlı Tepki Uyarısı" (QRA) sistemlerinin aktifleştirilmesi üzerine uçaklar, Danimarka tarafından bu ülkenin hava sahasındayken durduruldu.

Açıklamada, bu tip olayların nadir görüldüğü ancak yine de hızlı konuşlanmanın önemini gösterdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Hollanda F-16'larının 24 saat boyunca teyakkuzda bulunduğu, yabancı bir uçağın varlığının tespit edilmesi halinde dakikalar içinde devreye girebildikleri vurgulandı.

Belçika ile işbirliği

Hava sahasını kontrol görevini Belçika ve Hollanda'nın dönüşümlü olarak üstlendiğinin ifade edildiği açıklamaya göre, iki ülke tüm Benelüks (Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) sahasını izliyor.

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