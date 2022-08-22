Ukrayna'ya ait Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olma özelliğini taşıyan Zaporizhzhia'ya yakın bir kentte dün havan topu saldırıları yapılırken, Rus füzeleri de Odesa limanı yakınında bulunan bölgeyi hedef aldı.

Ukrayna, 24 Şubat'ta başlayan savaşın altıncı ayına yaklaşmasıyla Rusya'nın daha ciddi boyutta saldırılar düzenleyebileceği uyarısında bulundu.

Ukrayna'nın Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsız bir ülke oluşunun 31. yıl dönümü olacak olan Çarşamba gününde iki ülke arasındaki savaş da altıncı ayını doldurmuş olacak.

Moskova'nın "özellikle çirkin" bir eylemde bulunabileceğini ifade eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, dikkatli olma çağrısında bulundu.

Zelenskiy dün gece yayımlanan görüntülü mesajda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile "tüm tehlikeleri" görüştüğünü ve söz konusu tehlikeleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de dahil olmak üzere birçok lider ile paylaştığını ifade etti.

Zelenskiy, Rusya'ya atıfta bulunarak "Ukrayna ile ortak hareket eden tüm ülkeler terörist ülkenin bu hafta için yapabileceği hazırlıklar konusunda bilgilendirildi" dedi.

Dün Financial Times'da yer alan ve Rusya'nın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler elçisi Gennady Gatilov'a dayandırılan haberde Erdoğan'ın iki ülke arasındaki diyaloğu canlandırma girişiminde bulunduğu, ancak Zelenskiy ile Putin arasındaki bir görüşme gerçekleştiği yönünde spekülasyonların doğru olmadığı ifade edildi.

Gatilov "Böyle bir görüşmenin gerçekleşebileceği bir platform bulunmuyor" dedi.

Füze saldırıları

Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü savaş devam ederken kutlamaya hazırlanırken, yetkililer ülkenin doğusu ve batısında Rus saldırıları gerçekleştiğini ifade etti.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporizhzhia'ya yakın olan Nikopol kentinde gerçekleşen saldırı endişe yarattı.

Bölge valisi Valentyn Reznichenko, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada kentin beş kez vurulduğunu ifade etti. Reznichenko, kente isabet eden 25 havan topunun üretim tesislerinde bir yangına neden olduğunu ve böyleece 3,000 konuta giden elektriğin kesildiğini belirtti.

Dün Zaporizhzhia nükleer santraline yakın olan Nikopol kentine ve Cumartesi günü Ukrayna'nın ikinci en büyük nükleer santraline yakın olan Voznesensk kentine gerçekleştirilen saldırılar bir nükleer felaket gerçekleşeceği yönünde endişeleri kuvvetlendirdi.

Yetkililer dün, Ukrayna'nın Odesa kentine de füze saldırıları gerçekleştirildiğini açıkladı. Odesa, BM ve Türkiye'nin arabuluculuğuyla imzalanan anlaşma kapsamında ihraç edilen tahıllar konusunda hayati önem taşıyan limanlara ev sahipliği yapıyor.

Bölge yönetiminden bir sözcü tarafından yapılan açıklamada beş tane Rus Kalibr füzesinin Karadeniz'den ateşlendiği ifade edildi.

Rusya dün yaptığı açıklamada Kalibr füzelerinin Ukrayna'nın ABD'de üretilmiş HIMARS füzelerini tuttuğu bir cephane deposunu imha ettiğini belirtirken, Ukrayna bir tahıl ambarının vurulduğunu söyledi.