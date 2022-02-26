Ukrayna İçişleri Bakanlığı Rusya'nın saldırısıyla başlayan çatışmalarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Bakanlık Rusya'ya ait 14 uçak, 8 helikopter, 102 tank ve 3 bin 500'den fazla askerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da açıklamayı teyit ederek Rus ordusunun sınır bölgelerindeki birliklerinin yerini değiştirmeye başladığını vurguladı.

Zelenskiy: Vatanımızı savunmaya devam ediyoruz

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy "ülkesini terk etmediğini" söyledi, silahları bırakmayacağız, vatanımızı savunmaya devam ediyoruz" dedi.

Rusya: Melitopol şehri ele geçirildi

Rusya başta başkent Kiev olmak üzere Ukrayna'nın pek çok şehrine saldırıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıların 3. gününde Melitopol şehrini ele geçirdiğini açıkladı.