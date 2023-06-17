Az Bulutlu 26.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 17.06.2023 10:24

Uganda’da okula saldırı: 25 ölü, 8 yaralı

Uganda’nın batısındaki bir okula Demokratik İttifak Güçleri (ADF) tarafından gerçekleştirilen saldırıda 25 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Uganda’da okula saldırı: 25 ölü, 8 yaralı
[Fotoğraf: Getty Images]

Terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçleri (ADF), Demokratik Kongo Cumhuriyeti sınırına yakın Mpondwe kasabasındaki Lhubirira ortaokuluna saldırı gerçekleştirdi.

Polis Sözcüsü Fred Enanga yaptığı açıklamada, “Lhubirira ortaokuluna ADF isyancıları tarafından terör saldırısı düzenlendi. Bir yatakhane yakıldı ve yiyecekler yağmalandı. Okuldan 25 ceset çıkarıldı ve Bwera Hastanesine götürüldü. Ayrıca hastanesinde durumu kritik olan 8 kişi var” ifadelerini kullandı.

Polis Enanga, askerlerin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Virunga Ulusal Parkı'na doğru kaçan saldırganların peşinde olduğunu aktardı.

ADF, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda faaliyet gösteriyor

Öte yandan, ADF güçleri Nisan ayında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki bir köye saldırarak en az 20 kişiyi öldürmüştü.

Uganda, daha önce ADF’ye karşı mücadele için Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne asker göndermişti.

İlk olarak Uganda'da ortaya çıkan ADF, 1990'larda Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde kendisine yer edindi. Örgüt, 2019’da terör örgütü DEAŞ’a bağlılık sözü vermişti.

ETİKETLER
DEAŞ
Sıradaki Haber
Meksika'da aşırı sıcaklardan 8 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:01
MİT, kırmızı kategoride aranan teröristi etkisiz hale getirdi
10:58
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 3 şüpheli tutuklandı
10:32
Raporda engel oranını artırma vaadiyle 750 bin lira dolandırdılar
10:47
Putin: İlk nükleer başlıklar Belarus'a teslim edildi
10:15
YKS'de ilk oturum başladı
10:17
Süleyman Demirel'in vefatının üzerinden 8 yıl geçti
İstanbul’da sağanak etkili oldu
İstanbul’da sağanak etkili oldu
FOTO FOKUS
Endülüs'ten İTÜ'ye yolculuk: Bilimin hazineleri bu müzede sergilenecek
Endülüs'ten İTÜ'ye yolculuk: Bilimin hazineleri bu müzede sergilenecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ