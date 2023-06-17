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Dünya
AA 17.06.2023 10:24

Uganda'da isyancıların okula saldırısında 41 kişi öldü

Uganda'nın batı sınırındaki bir okula düzenlenen terör saldırısında 38'i öğrenci 41 kişi hayatını kaybetti.

Uganda'da isyancıların okula saldırısında 41 kişi öldü
[Fotoğraf: Getty Images]

Uganda-Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) sınırındaki Mpondwe bölgesindeki bir okula Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup, silahlı saldırı düzenledi ve okulun yatakhanesini ateşe verdi.

Mpondwe-Lhubiriha sınır bölgesinin yöneticisi Selevest Mapoze, okuldan 41 cesedin çıkarıldığını ve bunlardan 38'inin öğrenci olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerin yanarak, vurularak ya da bıçaklanarak yaşamını yitirdiğini söyleyen Mapoze, vurularak öldürülen diğer 3 kişiden birinin güvenlik görevlisi, 2'sinin de yerel topluluğun üyeleri olduğunu duyurdu.

Uganda ordusu sınırda çok sayıda kişiyi de kaçıran saldırganların peşine düştü.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivil öldü, yüz binlerce kişi yerinden oldu.

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