Global Animal Rescue (SPCA) isimli yardım kuruluşunun gönüllüleri, savaş ve iç karışıklıkların yaşandığı Afganistan’da kaderine terk edilen sokak hayvanlarını kurtarmak için çalışma başlattı.

Gönüllüler, kiraladıkları Rus İL-76 tipi nakliye uçağıyla Kabil’e havalandı. Aralarında özel ırkların da bulunduğu 304 kedi ve köpeği toplayıp, sağlık kontrolünün ardından uçağa alan hayvanseverler, Kanada’ya gitmek üzere havalandı.

Rusya'nın hava sahasını kullanmalarına izin vermediği gerekçesiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yapan uçaktaki grup, hayvanların bakımı için Adanalı hayvansever Devran Naz'a yardım istedi.

Devran Naz, 4 veteriner hekim ve 3 gönüllüyle birlikte Ankara Valiliği'nden alınan özel izinle, uçağa gidip hayvanların bakımını yaptı.

15 saatlik bakımın ardından uçak tekrar havalanıp İzlanda üzerinden Kanada'ya gitti. Hayvanların, Kanada'nın Vancouver kentinde sahiplendirileceği duyuruldu.