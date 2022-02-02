Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) Merkez Camisi'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

Ülke genelinde bünyesinde 60'ın üzerinde cami derneği bulunduran ATİB'in merkez binasının giriş katına gece geç saatlerde kimliği belirsiz iki kişi saldırıda bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Saldırganlar caminin camlarını kırdı.

Saldırıya ilişkin açıklamada bulunan Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, ATİB yöneticilerinin emniyet güçleriyle irtibata geçerek gerekli girişimlerde bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert'in de ATİB'yi ziyaret ederek, bilgi aldığını aktardı.

Saldırganların yakalanması talebi

Ceyhun, "Avusturya makamlarından beklentimiz, olay anına ilişkin güvenlik kamera kayıtlarını da değerlendirerek iki kişi olduğu görülen maskeli saldırganları tespit edip, adalete teslim etmesidir." diye konuştu.

ATİB Başkanı Fatih Yılmaz da ATİB Merkez Camisi'nin giriş katındaki camların kırılması suretiyle bir saldırı yapıldığını dile getirerek, "Kamera kayıtlarından elde edilen görüntülere göre, söz konusu kişiler saldırı esnasında terör örgütü sempatizanlarının yaptığı işareti yapmaktadırlar. Üç ayların başlangıcı olan böyle bir günde, buradaki millet varlığımızın dişinden tırnağından artırarak inşa ettikleri merkez camimize yapılan alçak saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz." dedi.

Dün gece saat 01:30 sularında maskeli iki kişi tarafından ATİB Genel Merkezi binasına gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda cam kırılmıştır. Bu sabah olay yerinde incelemede bulunarak ATİB Yönetimine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. (1/2) + pic.twitter.com/eltQy04BkQ — T.C.Viyana BK (@TC_ViyanaBK) February 2, 2022

ATİB Merkez Camisi'ne Eylül 2020'de terör örgütü yandaşları tarafından saldırı düzenlenmişti.