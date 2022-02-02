Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı COVID-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 620 artarak 670 bin 313'e yükseldi.

Salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısının kayıtlara geçtiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı 3 bin 385 artarak 630 bin 727'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 24 artarak 8 bin 779'a çıktı.

Bugüne kadar 6 milyon 191 bin testin yapıldığı Azerbaycan'da 30 bin 807 kişinin tedavisi sürüyor.

Azerbaycan'da 2022'nin ilk haftasında 600'ün altında seyreden günlük vaka sayısı ocak sonunda 4 bini, dün ise 5 bini geçmişti.