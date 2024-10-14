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Dünya
Guardian 14.10.2024 07:16

Üç kollu robot orkestra şefi Dresden’de ilk kez sahneye çıktı

Yeni nesil orkestra şefi robot ‘MAiRA Pro S’ geçtiğimiz hafta sonu Almanya’nın Dresden şehrinde ilk kez sahneye çıktı.

Üç kollu robot orkestra şefi Dresden’de ilk kez sahneye çıktı

Dresden Senfoni Orkestrası, 25’inci yıldönümünü biri insan diğeri robot iki orkestra şefinin yönettiği ‘Robot Senfonisi’yle kutladı.

MAiRA Pro S’in Dresden’deki iki performansı, robot orkestra şeflerindeki son gelişmeleri ve 21’inci yüzyıl teknolojisinden yararlanmak üzere özel olarak yazılmış müziği sunmayı amaçlıyordu.

Orkestra’nın Sanat Yönetmeni Markus Rindt, robotların şeflerin yerine geçmesinin amaçlanmadığını fakat orkestra şeflerinin imkansız bulacağı müzikleri robotların icra edebileceğini söyledi.

Rindt, Dresden Teknik Üniversitesi’nden uzmanlarla çalıştı ve MAiRA’ya kol hareketlerinin her birini 40 tekrara varıncaya kadar öğretti.

Üç kollu robot orkestra şefi Dresden’de ilk kez sahneye çıktı

Geliştirme süreci iki yıl sürdü ve MAiRA’nın öğrenimi için hareketler gitgide daha karmaşık hale getirildi.

MAiRA’nın, üç kolunu da bütün yönlere hareket ettirmesini ve esnemesini sağlayan yedi eklemi bulunuyor.

Türünün ilk örneği değil

MAiRA, müzik yöneten robotlar arasında teknik açıdan en gelişmiş olanı olsa bile türünün ilk örneği değil.

2008’de 1,2 metre yüksekliğindeki orkestra şefliği yapan bir robot, Mitch Leigh’in ‘The Impossible Dream from the Man from the Mancha’ adlı eserinin performansında Detroit Senfoni Orkestrası’nı yönetmişti.

Dokuz yıl sonra, İtalyan tenor Andrea Bocelli ve Lucca Filarmoni Orkestrası, çift kollu robot şef YuMi’yle Pisa’da sahne almıştı.

Temmuz 2023’te Güney Kore’de bir android robot, Seul Kore Ulusal Tiyatrosu’nda şef kürsüsüne çıkmıştı.

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