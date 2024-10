Uzak bir Ay'da yaşam arayışı başlıyor

NASA’nın Europa Clipper uzay aracı, geçtiğimiz yıl fırlatılan Avrupa misyonunu yakalayacak, ancak "kozmik sırtına binme" adı verilen bir manevra ile onu geçerek hedefine ilk ulaşan araç olacak. Ancak bu yolculuk 2030’a kadar tamamlanmayacak. Yine de bu keşif, Güneş sistemimizdeki yaşam hakkındaki bilgileri kökünden değiştirebilir.

Yıllarca süren hazırlıkların ardından, Europa Clipper’ın fırlatılması bu hafta Florida’yı vuran Milton Kasırgası nedeniyle ertelendi. Uzay aracı hızla içeri alındı, ancak fırlatma rampasında yapılan kontrollerin ardından mühendisler, 14 Ekim’de TSİ 19:06'da kalkışa onay verdi.

Gezegen mikrobiyoloğu Mark Fox-Powell "Bu kadar uzak bir yerde yaşam keşfedersek, bu Dünya’dan farklı bir yaşam kaynağının varlığını gösterir. Bu çok önemli, çünkü eğer bu Güneş sistemimizde iki kez olursa, yaşamın yaygın olabileceği anlamına gelir" diyor.

Dünya’dan 628 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Europa, Ay’ımızdan biraz daha büyük ancak oradaki benzerlik sona eriyor.Europa, gökyüzümüzde olsaydı, su buzunun daha fazla güneş ışığını yansıtması nedeniyle Ay’dan beş kat daha parlak olurdu. Buzlu yüzeyi 25 kilometre kalınlığında olabilir ve altında geniş bir tuzlu su okyanusu olabilir. Ayrıca bu okyanusta basit yaşam formlarının oluşmasına olanak sağlayacak kimyasal bileşikler bulunduğu düşünülüyor.

