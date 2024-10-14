Çok Bulutlu 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Wall Street Journal, Popular Science, 14.10.2024 06:24

Muzun nesli tükenmesin diye uğraşan bilim insanlarından müjde

Dünya genelinde popüler bir meyve olan muz, iki tehlikeli hastalık nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya. Ancak bilim insanları bu durumu tersine çevirebilmek için umut verici adımlar atıyor. Uzmanlar, bu çalışmaların başarılı olması durumunda halkın farkında bile olmayacağını söylüyor.

Muzun nesli tükenmesin diye uğraşan bilim insanlarından müjde
[Fotoğraf: AA Arşiv]

1950'lerde yaygın olarak üretilen Gros Michel muzları, Panama hastalığı olarak bilinen bir mantar enfeksiyonu nedeniyle tamamen yok olmuştu. Bunun üzerine şirketler, hastalığa dirençli Cavendish muzlarına yönelmiş ve bu kriz atlatılmıştı. Bugün dünya muz ihracatının yüzde 99’unu bu tür oluşturuyor.

Ancak, 1990'larda Panama hastalığının farklı bir versiyonu Cavendish türünü tehdit etmeye başladı. Marketlerdeki muzlar genetik olarak birbirinin kopyası olduğundan, bir bitki hastalığa yakalandığında diğerleri de aynı tehlikeye giriyor. Bunun yanı sıra, bir başka mantar türünün yol açtığı siyah sigatoka hastalığı da muzları tehdit eden önemli sorunlar arasında.

Fungisitlerle kontrol altına alınmaya çalışılan siyah sigatoka hastalığı, bazı bölgelerde kimyasallara karşı dirençli hale gelen mantarlar nedeniyle daha da zorlayıcı hale geldi. Bilim insanları hem bu hastalıkların çözümünü arıyor hem de yeni muz türleri geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan bir araştırma, mevcut Panama hastalığı varyantının 20. yüzyıldakinden evrimleşmediğini ortaya koymuştu. Bu, bilim insanlarına hastalığın mekanizmasını daha iyi anlama fırsatı sunarken, tedavi umudunu da artırdı.

"Muzunuzda bir değişiklik görmezseniz, harika bir iş çıkarmışız demektir"

ABD merkezli muz üreticisi Chiquita Brands International, KeyGene araştırma şirketi, Musaradix adlı girişim ve Hollanda'daki Wageningen Üniversitesi işbirliğiyle, Yelloway 1 adında yeni bir muz türü geliştirdiğini duyurdu. İki hastalığa da dirençli bu bitkinin şu an serada yetiştirildiği, ancak henüz meyve vermediği belirtiliyor. Yıl sonunda Filipinler'de ekilecek olan bu türün, daha sonra Cavendish muzlarıyla çiftleştirilerek hastalığa dirençli ve tadı alışılmış muzlara benzeyen yeni türler üretilmesi planlanıyor.

Chiquita’nın Sürdürülebilirlik Direktörü Peter Stedman, "Eğer birkaç yıl içinde muzunuzda bir değişiklik görmezseniz, harika bir iş çıkarmışız demektir" diyerek gelişmeleri özetledi.

 "Teknik bir sorun yok, ama pazarlama ve yasal sorunlar büyük engel"

Öte yandan, Avustralya Queensland Üniversitesi'nden araştırmacılar, yabani bir muz bitkisinden aldıkları bir geni Cavendish türüne yerleştirerek genetiği değiştirilmiş, Panama hastalığına dirençli bir muz geliştirdi.

Tadının ve görüntüsünün aynı kalması beklense de, genetiği değiştirilmiş ürünlerle ilgili halkta oluşan endişeler ve özellikle Avrupa’daki katı düzenlemeler, bu türlerin pazara girişinde zorluklar yaratıyor. Queensland Üniversitesi'nden Andre Drenth, "Teknik bir sorun yok, ama pazarlama ve yasal sorunlar büyük engel teşkil ediyor" diye ekledi.

ETİKETLER
ABD Genetik Meyve Araştırma Bilimsel Araştırma Avustralya
Sıradaki Haber
10 yıldır kayıp olan alyansı Milton Kasırgası geri getirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:34
'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 14 bin lira para cezası
10:35
Bizim Çocuklar, 635. maçına İzlanda karşısında çıkacak
10:21
AB, İsrail'den UNIFIL saldırılarıyla ilgili açıklama bekliyor
10:33
Brent petrolün varil fiyatı 77,81 dolar
10:12
Tavuk eti üretimi ağustosta arttı
10:01
BIST 100 haftaya yükselişle başladı
Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden 43 madenci anıldı
Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden 43 madenci anıldı
FOTO FOKUS
Katil İsrail, Gazze'de hastane yerleşkesindeki yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı
Katil İsrail, Gazze'de hastane yerleşkesindeki yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ