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Dünya
AA 14.10.2024 05:25

Katil İsrail, Gazze'de hastane yerleşkesindeki Filistinlilerin çadırlarını bombaladı

Katil İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesinin bahçesinde yerinden edilmiş sivillerin çadırlarını hedef aldı. İlk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı.

Katil İsrail, Gazze'de hastane yerleşkesindeki Filistinlilerin çadırlarını bombaladı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesindeki çadırları bombaladığı belirtildi.

Hastane yerleşkesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara düzenlenen saldırı sonucu çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı aktarılan haberde, İsrail saldırısının çadırlarda yangına yol açtığı ve alevlerin yayılmaya devam ettiği kaydedildi.

WAFA'ya konuşan Aksa Şehitleri Hastanesi yetkilileri, İsrail'in çadırlara yönelik saldırısı sonucu çok sayıda sivilin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi. Yetkililer, hastanenin yaralılarla dolduğunu belirtti.

Gazze'deki hükümet: Hastanede yerleşkesindeki çadırlar 7. kez bombalandı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre ise İsrail ordusu, Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesindeki yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara 7. kez saldırı düzenledi.

Hastanedeki çadırlarda yangına yol açan saldırılar sonucu şu ana kadar 3 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Deyr el-Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırları 10 Ocak, 13 Mart, 22 Temmuz, 4 Ağustos ve 27 Eylül 2024'te de bombalamıştı.

Katil İsrail mülteci kampına saldırdı: 5 çocuk öldü, 12 kişi yaralandı
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Öte yandan, sosyal medyada, hastane yerleşkesindeki yangında bazı kişilerin alevler içinde kaldığı, çığlıkların duyulduğu görüntüler paylaşıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 227 Filistinli öldü, 98 bin 464 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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Katil İsrail, Gazze'de hastane yerleşkesindeki yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı
Katil İsrail, Gazze'de hastane yerleşkesindeki yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı
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