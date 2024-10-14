Hizbullah'tan katil İsrail'e İHA saldırısı: 4 ölü, 58 yaralı

Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyindeki Binyamina'yı hedef aldı. İsrail ordusu saldırıda 4 askerinin öldürüldüğünü, 7'sinin ağır 58 askerinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in kuzeyindeki Binyamina bölgesine patlayıcı yüklü kamikaze tipi İHA isabet etti.

Hava savunma sistemlerinin hava aracını tespit edemediği, saldırı alarmlarının çalmadığı öğrenildi.

İsrail basını: İHA'lar deniz üzerinden gönderildi

Ölen askerlerin kimliklerinin daha sonra açıklanacağı aktarılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü vurgulandı.

Öte yandan, İsrail'in Yediot Ahranot gazetesinde, İsrail ordusuna dayandırılan haberde, Hizbullah'ın gönderdiği İHA'nın radardan kayboluncaya kadar takip edildiği belirtildi.

Haberde, Hizbullah'ın 2 İHA'yı deniz üzerinden gönderdiğine işaret edildi.

Hizbullah: Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışmak, Lübnan ve halkını savunmak için yaptık

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışmak, Lübnan ve halkını savunmak, Beyrut'taki Basta ve Nuveyri mahallelerine düzenlenen saldırılara karşılık için Hayfa kentinin güneyindeki Binyamina bölgesinde, İsrail ordusuna bağlı "Glolani Tugayı'nın eğitim üssüne İHA filosuyla" saldırı düzenlendiği ifade edilmişti.

Sosyal medyada, bölgeye çok sayıda ambulans ve helikopterin sevk edildiği görüntüler paylaşıldı.