Açık 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber-AA 14.10.2024 01:14

Hizbullah'tan katil İsrail'e İHA saldırısı: 4 ölü, 58 yaralı

Hizbullah, katil İsrail'in kuzeyindeki Binyamina kasabasında bulunan askeri üsse insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını açıkladı. Saldırıda 4 İsrail askeri öldü, 7'si ağır 58 İsrail askeri yaralandı.

Hizbullah'tan katil İsrail'e İHA saldırısı: 4 ölü, 58 yaralı

Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyindeki Binyamina'yı hedef aldı. İsrail ordusu saldırıda 4 askerinin öldürüldüğünü, 7'sinin ağır 58 askerinin de yaralandığını açıkladı.

 

İsrail'in kuzeyindeki Binyamina bölgesine patlayıcı yüklü kamikaze tipi İHA isabet etti.

Hava savunma sistemlerinin hava aracını tespit edemediği, saldırı alarmlarının çalmadığı öğrenildi.

İsrail basını: İHA'lar deniz üzerinden gönderildi

Ölen askerlerin kimliklerinin daha sonra açıklanacağı aktarılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü vurgulandı.

Öte yandan, İsrail'in Yediot Ahranot gazetesinde, İsrail ordusuna dayandırılan haberde, Hizbullah'ın gönderdiği İHA'nın radardan kayboluncaya kadar takip edildiği belirtildi.

Haberde, Hizbullah'ın 2 İHA'yı deniz üzerinden gönderdiğine işaret edildi.

Hizbullah: Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışmak, Lübnan ve halkını savunmak için yaptık

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışmak, Lübnan ve halkını savunmak, Beyrut'taki Basta ve Nuveyri mahallelerine düzenlenen saldırılara karşılık için Hayfa kentinin güneyindeki Binyamina bölgesinde, İsrail ordusuna bağlı "Glolani Tugayı'nın eğitim üssüne İHA filosuyla" saldırı düzenlendiği ifade edilmişti.

Sosyal medyada, bölgeye çok sayıda ambulans ve helikopterin sevk edildiği görüntüler paylaşıldı.

ETİKETLER
Hizbullah İsrail Lübnan İnsansız Hava Aracı (İHA)
Sıradaki Haber
İsviçre'den İsrail'e çağrı: UNIFIL saldırılarını acilen durdurun
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:39
Otoyolda tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı
00:48
Kırıkkale'de tekstil atölyesinde yangın
00:31
İsviçre'den İsrail'e çağrı: UNIFIL saldırılarını acilen durdurun
00:08
Trump'a suikast girişiminde bulunacağı iddiasıyla 1 kişi yakalandı
01:44
Gazze'de sığınmacıların kaldığı okulun vurulması sonucu 22 kişi öldü
22:53
Ankara'da otoparkta çıkan yangında 5 araç kullanılamaz hale geldi
Türk araştırmacıların tespit ettiği gök cismi "asteroit" olarak tescillendi
Türk araştırmacıların tespit ettiği gök cismi "asteroit" olarak tescillendi
FOTO FOKUS
SpaceX'in Starship roketi beşinci test uçuşunda başarılı iniş yaptı
SpaceX'in Starship roketi beşinci test uçuşunda başarılı iniş yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ