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Dünya
AA 14.10.2024 00:25

İsviçre'den İsrail'e çağrı: UNIFIL saldırılarını acilen durdurun

İsviçre, İsrail'e Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik tüm saldırılarını acil olarak durdurması çağrısı yaptı.

İsviçre'den İsrail'e çağrı: UNIFIL saldırılarını acilen durdurun

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNIFIL'i hedef almasına ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"İsrail ordusunu UNIFIL'e yönelik tüm saldırıları derhal durdurmaya, BM tesislerinin dokunulmazlığına saygı göstermeye ve uluslararası hukuku korumaya çağırıyoruz." ifadesinin yer aldığı paylaşımda, tüm tarafların derhal ateşkes konusunda anlaşması gerektiği vurgulandı.

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İsrail ordusu UNIFIL'i hedef aldı

UNIFIL, 10 Ekim'de İsrail ordusunun, gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusu 11 Ekim'de de Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef almış, bir UNIFIL gözlem kulesi de "Merkava tankı" ile vurulmuştu. Saldırılarda iki askerin daha yaralandığı bildirilmişti.

Birçok ülke İsrail'in UNIFIL güçlerine yönelik saldırılarını kınamıştı.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, dün sabah erken saatlerde, Ramya kasabasındaki BM güçlerinin, Mavi Hat'tan Lübnan'a geçen 3 gruptan oluşan İsrail askerlerini tespit ettiği belirtilmişti.

İsrail ordusuna ait iki Merkava tankının, ana kapısını tahrip ederek tesise zorla girdiği aktarılan açıklamada, İsrail askerlerinin UNIFIL güçlerinden bölgedeki ışıklandırmayı kapatmalarını istediği ve yaklaşık 45 dakika sonra bölgeden ayrıldıkları kaydedilmişti.

UNIFIL askerlerinin kuzeye doğru 100 metre mesafeden çok sayıda silah sesi duyduğu ifadesine yer verilen açıklamada, "söz konusu ihlalin" yoğun duman yayılmasına yol açtığı ve koruyucu maske takmalarına rağmen, cilt tahrişi ve mide bulantısı gibi çeşitli sorunlar yaşayan 15 barış gücü askerine gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı bildirilmişti.

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Netanyahu, UNIFIL güçlerinin Lübnan'ın güneyinden çıkartılması gerektiğini öne sürmüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, video mesaj yayımlayarak UNIFIL unsurlarının Lübnan'ın güneyinden çekilmesini talep etmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e seslenen Netanyahu, UNIFIL güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki "Hizbullah kalelerinden ve çatışma alanlarından" çıkartılması gerektiğini ve UNIFIL askerlerinin Hizbullah'ın "rehinesi" haline geldiğini öne sürmüştü.

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