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Dünya
TRT Haber 13.10.2024 22:03

Dışişleri: BMGK üyeleri, İsrail’in saldırılarına engel olmakla yükümlüdür

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail’in UNIFIL’i hedef alan saldırısı hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, "Tüm devletleri İsrail'e ve İsrail'i silahlandıran ülkelere karşı ortak bir tutum takınmaya çağırıyoruz" denildi.

Dışişleri: BMGK üyeleri, İsrail’in saldırılarına engel olmakla yükümlüdür

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in UNIFIL'i hedef alan saldırısına tepki gösterildi.

UNIFIL'in bölgenin güvenliğine katkıda bulunmak amacıyla görevlendirildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in savaşı bölgeye yayma saikiyle hareket ettiği dikkate alındığında, UNIFIL'in rolü daha da fazla önem arz etmektedir. İsrail'in UNIFIL'e düzenli olarak saldırması, Netanyahu hükümetinin Lübnan'a yönelik işgal politikası izlediğinin ve her koşulda silah kullanmaya hazır olduğunun bir delilidir."


Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin, BM güçlerini bizzat görevlendirdiğine işaret edilen açıklamada, Konsey üyelerinin, İsrail'in BM güçlerine karşı saldırılarını engellemekle yükümlü olduğu vurgulandı.

Açıklamada, tüm devletlere, İsrail'e ve İsrail'i silahlandıran ülkelere karşı ortak tutum takınma çağrısında bulunuldu.

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