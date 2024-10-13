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Dünya
AA 13.10.2024 20:55

Katil İsrail'in merkezinde bir noktaya düzenlenen İHA saldırısında 67 kişi yaralandı

Katil İsrail'in merkezindeki bir noktaya patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 4'ü ağır en az 67 kişi yaralandı. Hava savunma sistemlerinin hava aracını tespit etmediği, saldırı alarmlarının çalmadığı belirtildi.

Katil İsrail'in merkezinde bir noktaya düzenlenen İHA saldırısında 67 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Hayfa kentinin güneyindeki Binyamina bölgesine düzenlenen İHA saldırısında yaralananların sayısı 67'e yükseldi. Yaralananlar arasında dördünün durumunun kritik olduğu aktarıldı.

 

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışmak, Lübnan ve halkını savunmak, Beyrut'taki Basta ve Nuveyri mahallelerine düzenlenen saldırılara karşılık için Hayfa kentinin güneyindeki Binyamina bölgesindeki İsrail ordusuna bağlı "Glolani Tugayı'nın eğitim üssüne İHA filosuyla" saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Katil İsrail'in merkezinde bir noktaya düzenlenen İHA saldırısında 67 kişi yaralandı

Hizbullah'ın "ülkesini, halkını" korumak için göreve hazır olduğu, "düşmanı caydırmak görevinden geri durmayacağı" bildirildi.

İsrail ordusundan İHA saldırısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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