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Dünya
AA 13.10.2024 21:59

Katil İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 51 kişi öldü, 174 kişi yaralandı

Katil İsrail ordusunun Lübnan'a son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 51 kişinin öldüğü, 174 kişinin yaralandığı belirtildi.

Katil İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 51 kişi öldü, 174 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Katil İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü ve son dönemde şiddetini artırdığı saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Son 24 saatte Katil İsrail ordusunun çoğunluğu güney bölgelerinde olmak üzere Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 51 kişinin hayatını kaybettiği, 174 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Katil İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 306'ya, yaralananların sayısının ise 10 bin 698'e yükseldiği kaydedildi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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