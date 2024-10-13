Açık 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.10.2024 21:23

SpaceX'in Starship roketi beşinci test uçuşunda başarılı iniş yaptı

SpaceX'in fırlattığı Starship roketinin güçlendiricisi, beşinci test uçuşunda başarılı şekilde iniş gerçekleştirdi.

Yaklaşık 121 metre uzunluğundaki Starship roketinin beşinci test uçuşu, SpaceX'in internet sitesi üzerinden canlı yayımlandı.

Texas yakınlarındaki fırlatma alanından yerel saatle 07.25 civarında havalanan roketin güçlendiricisi kalkıştan yaklaşık 7 dakika sonra geri döndü.

Geri dönen güçlendirici, fırlatma kulesinin "çubuk" olarak adlandırılan iki kolun yardımıyla fırlatıldığı alana başarılı şekilde indi.

Musk, fırlatmanın ardından X sosyal medya hesabından "Bugün çok gezegenli yaşam için büyük bir adım atıldı" açıklamasında bulundu.

SpaceX'in sahibi Musk, 2 yıl içinde Mars'a mürettebatsız 5 farklı Starship roketi fırlatmayı planlıyor.

ETİKETLER
SpaceX Tesla Uzay Çalışmaları
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in merkezinde bir noktaya düzenlenen İHA saldırısında 67 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:39
Otoyolda tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı
01:33
Hizbullah'tan katil İsrail'e İHA saldırısı: 4 ölü, 58 yaralı
00:48
Kırıkkale'de tekstil atölyesinde yangın
00:31
İsviçre'den İsrail'e çağrı: UNIFIL saldırılarını acilen durdurun
00:08
Trump'a suikast girişiminde bulunacağı iddiasıyla 1 kişi yakalandı
01:44
Gazze'de sığınmacıların kaldığı okulun vurulması sonucu 22 kişi öldü
Türk araştırmacıların tespit ettiği gök cismi "asteroit" olarak tescillendi
Türk araştırmacıların tespit ettiği gök cismi "asteroit" olarak tescillendi
FOTO FOKUS
SpaceX'in Starship roketi beşinci test uçuşunda başarılı iniş yaptı
SpaceX'in Starship roketi beşinci test uçuşunda başarılı iniş yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ