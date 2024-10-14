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Dünya
AA 14.10.2024 03:45

Soykırımcı İsrail, Lübnan'ın sınır bölgelerine topçu atışlarıyla da saldırıyor

Soykırımcı İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde birçok köy ve beldeye yönelik hava saldırılarının yanı sıra sınır bölgelerini topçu atışlarıyla hedef aldığı öğrenildi.

Soykırımcı İsrail, Lübnan'ın sınır bölgelerine topçu atışlarıyla da saldırıyor

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçakları ve topçu birliklerinin, güneydeki Sur, Sayda ve Marcayun kentlerine bağlı beldeleri hedef almaya devam ettiği belirtildi.

İsrail'in, Sur kentine bağlı Nakura, Şem ve Tayr Harfa beldelerine hava saldırıları düzenlediği aktarılan haberde, Sayda'ya bağlı beldeleri hedef alan saldırılarda yaralanan bazı vatandaşların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Haberde, İsrail topçu birliklerinin, Marcayun ve Sur'a bağlı beldelere yönelik atışlar yaptığına işaret edildi.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 306 kişi öldü

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 306 kişi öldü, 10 bin 698 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerden 430 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

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