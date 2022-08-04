Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 06:59Son Güncelleme: Kaynak: BBC
UAEA: Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali tamamen kontrolden çıktı
[Fotograf: Reuters]
Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin tamamen kontrolden çıktığını açıkladı.
Grossi, konuya ilişkin açıklamasında, Zaporijya'da yer alan Avrupa'nın en büyük nükleer santralinin inceleme ve onarıma ihtiyacının olduğunu belirtti.
Rafael Grossi, santrale atıfla, "Hiçbir nükleer santralde görülmemesi gereken şeylerin kataloğuna sahipsiniz." ifadesini kullandı.
Associated Press'e konuşan UAEA Başkanı, tesisteki personelle iletişimin düzensiz olduğunu ve ekipman/yedek parça tedarikinin bozulduğunu dile getirdi.
Rusya'nın santrali ele geçirdiği süreçte bölgedeki binaların bombalanması uluslararası çapta endişeyle karşılanmıştı.
Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki çalışmalar halihazırda Rus idaresindeki Ukraynalı personel tarafından yapılıyor.
Etiketler: Nükleer Enerji Santralleri Rusya Ukrayna
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