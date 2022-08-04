Portekiz'in başkenti Lizbon'dan denize açılan tekneden pazartesi gününün ilerleyen saatlerinde acil durum sinyali gönderildi.

İspanyol sahil güvenlik ekipleri, 5 dalgıç ve 3 helikopteri taşıyan kurtarma gemisiyle yola çıkarak adamın bulunduğu yere ulaştı.

Denizcinin yaşadığını teyit etmek için yelkenliye vurarak ses çıkaran ekipler, iç kısımdaki adamdan karşılık aldı.

[Fotoğraf: Reuters]

Havanın kararması ve denizdeki dalga nedeniyle kurtarma operasyonunu o an gerçekleştiremeyen ekipler, alabora olan yelkenliye yüzdürme balonlarını bağladı.

Ertesi gün, iki dalgıç, yelkenlinin alt kısmına yüzerek adamı kurtarmayı başardı.

Denizci, hava yoluyla bölgeden alınarak hastaneye götürüldü.