New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Guterres, 29 Temmuz'da doğu Ukrayna'daki Elenovka kasabasında düzinelerce Ukraynalı mahkumun öldürülmesi ve yaralanmasını araştırmak için "gerçeği bulma komisyonu" kurulduğunu duyurdu.

Genel Sekreter, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde 29 Temmuz'da "Elenovka kasabasında meydana gelen olaylarla ilgili Rusya Federasyonu ve Ukrayna'dan talep aldım." dedi.

Guterres, "Suç soruşturması yapma yetkim yok ancak sonuç bulma misyonu başlatma yetkim var. Bana verilen yetkiler doğrultusunda bu olaylarla ilgili araştırma komisyonu kurulmasına karar verdim." diye konuştu.

Komitenin oluşturulmasına ilişkin görev tanımları üzerinde yakında anlaşmaya varılacağını umduğunu dile getiren Guterres, "Bu konuyu çok ciddiye aldığını ve komisyonun çalışmalarını başlatmak için aktif olarak çalıştığını" vurguladı.

29 Temmuz'da Rus destekli Donetsk ayrılıkçıları, Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki bir hapishaneyi bombalaması sonucu Mariupol kentinde yakalanan 53 mahkumun öldürüldüğünü duyurmuş, bu iddia bir gün sonra Rusya'nın BM misyonu tarafından Güvenlik Konseyi'nde dile getirilmişti.