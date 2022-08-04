Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen hafta 6,5 milyon COVI-19 vakası ve 14 binden fazla virüs kaynaklı ölümün kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Vaka sayıları bir önceki haftaya kıyasla yüzde 9 azalırken, virüs kaynaklı ölümler sabit kaldı.

Öte yandan vaka sayılarında Avrupa genelinde yüzde 35 oranında düşüş görülürken, Batı Pasifik'te yaklaşık yüzde 20, Afrika'da ise yüzde 5 oranında artış gözlemlendi.

COVID-19'dan ölüm oranları ise Batı Pasifik'te yüzde 44, Orta Doğu'da yüzde 26 artarken, Avrupa'da yüzde 25 oranında azaldı.

Rapora göre ayrıca, dünya genelindeki artışta COVID-19'un omicron varyantı etkili oldu.