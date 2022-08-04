Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları devam ederken, Rus devlet enerji şirketi Gazprom, 27 Temmuz’da Avrupa'ya gaz akışının sağlandığı Kuzey Akım 1 boru hattında bakım çalışmaları başlatmıştı.

Gazprom tarafından yapılan açıklamada, gaz krizinin artarak devam edeceği sinyali verildi.

Kuzey Akım 1 boru hattının Portovaya kompresör istasyonundaki bir gaz türbinin bakım için Kanada'ya gönderildiği ancak teslim alınamadığı belirtilen açıklamada, "Kanada, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin yaptırımları ile Siemens şirketinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle türbin motorunun Portovaya'ya teslimatı imkansız." ifadesi kullanıldı.

Gazprom, 27 Temmuz'da Kuzey Akım 1 boru hattının Portovaya kompresör istasyonunda bakım çalışması başlatmış, boru hattından Avrupa'ya gaz akışı yüzde 20 seviyelerine kadar gerilemişti.

Bakım için Kanada'da bulunan türbin Rusya'nın taleplerine rağmen "yaptırımlar" gerekçesiyle teslim edilmemişti.

Gazprom, türbinin hala teslim edilmemesi nedeniyle Portovaya'da şu an 1 türbin motorunun çalıştığını açıklamıştı.