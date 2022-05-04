Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 10:07Son Güncelleme: Kaynak: BBC
Twitter'da Musk dönemi: Cuzi ücretler olabilir
[Fotoğraf: AA]
Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, sosyal medya platformunun şirket ve hükümetler için "cüzi ücretleri" olabileceğini açıkladı.
Twitter yönetim kurulunun, platformun Elon Musk tarafından satın alınmasını onaylamasının ardından Musk'tan açıklama geldi.
Elon Musk, sosyal medya platformunun şirket ve hükümetler için "cüzi ücretleri" olabileceğini açıkladı. Twitter'ın "standart kullanıcılar için" ücretsiz olmaya devam edeceğini de vurguladı.
Twitter, BBC'nin konuyla ilgili sorusuna yanıt vermedi.
Ultimately, the downfall of the Freemasons was giving away their stonecutting services for nothing— Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022
Etiketler: Elon Musk Sosyal Medya SpaceX Tesla Twitter
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