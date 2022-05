Twitter yönetim kurulunun, platformun Elon Musk tarafından satın alınmasını onaylamasının ardından Musk'tan açıklama geldi.

Elon Musk, sosyal medya platformunun şirket ve hükümetler için "cüzi ücretleri" olabileceğini açıkladı. Twitter'ın "standart kullanıcılar için" ücretsiz olmaya devam edeceğini de vurguladı.

Twitter, BBC'nin konuyla ilgili sorusuna yanıt vermedi.

