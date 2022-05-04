Türkiye 2005 yılında başlattığı Afrika açılımı doğrultusunda,, bölgeye desteklerini sürdürüyor. O ülkelerden biri de Benin. Ülkede onlarca su kuyusu açıldı. Sağlık merkezleri inşa edildi.

Ancak Batı Afrika ülkesi Benin'de yaşam hiç de kolay değil. Kimi para kazanmak için evde dokuma yapıyor. Kimi de imkansızlıktan eğitimi yarıda bırakıp çalışıyor.

Sokaklar satıcılarla dolu

Türkiye'de yol kenarlarında meyve, sebze, o yörenin ürünlerinin satılmasına alışığız ancak Afrika’da motorları için kullandıkları yağları bu yollardaki stantlardan alıyorlar.

Tezgâhlarda kumaştan sandviçe, meyveden benzine her türlü ürün satılıyor

Savé bölgesinde yol kenarında benzin ve yağ satanlardan biri de Adiko. 28 yaşında, 2 çocuk babası. Adiko, okulda başarısız olmadığını ancak maddi imkansızlıklardan dolayı okulu bırakması gerektiğini söyledi.

Adiko işe sabah gün doğmadan başlıyor. Gece 2'ye kadar aralıksız çalışıyor.

İyi günlerde 500 litreye kadar sattığını söyleyen Adiko, "Çok kazanmıyorum ve ailemle zaman geçirememe imkân kalmıyor; ama ekmek parası" dedi.

24 yaşındaki Christelle ise Kotonu sokaklarında sandviç satıyor. Malzemeleri evde hazırlıyor, kaplara koyuyor. Erken saatlerde yola çıkıyor, günde ortalama 7 saat işbaşında kalıyor.

Kadınlar ev ekonomisine katkıda bulunuyor

Benin'de kadınlar ev ekonomisine katkıda bulunmak için pek çok iş yapıyorlar. Onların biri de dokuma. Kendi yaptıkları kumaşlarla hem kıyafetleri oluyor hem de satıyorlar.

Péréré'de yaşayan 28 yaşındaki Nura da kumaş dokuyarak geçimini sağlıyor.

Yaklaşık 12 milyon olan Benin nüfusunun Yüzde 65'i 25 yaş altında. Halkın yarısı ise kırsal bölgelerde yaşıyor.

Haber: Sezen Ceceli Köse

Kamera: Necmi Hastürk