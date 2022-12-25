Gazeteci Matt Taibi Twitter'ın eski yönetimine dair ifşaların 9'uncu dosyasını açıkladı.

Son dosyada, Twitter ile "hükümet teşkilatları" arasındaki ilişkilerin ayrıntılarına yer verildi.

Twitter ile neredeyse tüm hükümet kurumlarının ilişkisi olduğu bilgisi verildi.

Twitter'a baskı yapan kurumlar arasında bu kez Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) adı geçiyor.

Sosyal medya şirketinin, FBI, CIA ve Savunma Bakanlığı gibi kurumlardan gelen sayısız talepleri karşılamaya çalıştığı aktarıldı.

Bunun için özel olarak kurulan ekipten, özellikle ülke içindeki hesapların yurt dışıyla bağlantılarının araştırılması istendi.

"Yabancı Etkisi Görev Gücü" adı verilen söz konusu ekip, talepler doğrultusunda hesabın kullanıldığı bilgisayar verilerini, telefon numaralarını, hatta kullanıcı isimlerinin Rus adı olup olmadığını bile incelediler.

Bu taleplerin özellikle 2020 Başkanlık seçimi öncesinde yoğunlaştığı görüldü.

Twitter'ın yanı sıra Facebook, Yahoo, Cloudfare, Linkedin ve Wikimedia gibi internet şirketlerinin de devlet kurumlarıyla istihbarat paylaştığı belgelerde yer aldı.