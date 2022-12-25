Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kanada'da otobüs kazası: 53 yaralı
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Kanada'nın British Columbia eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında 53 kişi yaralandı.
BBC'nin haberine göre, yetkililer, eyalet başkenti Victoria'dan yaklaşık 260 kilometre uzakta meydana gelen kazada yaralanan 53 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Eyalet Başbakanı David Eby, "vahim" kazayı duyunca "şoke olduğunu ve üzüldüğünü" söyledi.
Kazaya neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.
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