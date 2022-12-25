Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar 16:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere'de bara silahlı saldırı: 1 ölü
[Temsili fotoğraf: Reuters]
İngiltere'nin Liverpool kenti yakınlarındaki Merseyside'da bir bara Noel arifesinde silahlı saldırı düzenlenmesi sonucu bir kişi öldü.
Polis yetkilileri, dün gece The Lighthouse isimli bara düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan bir kadının kaldırıldığı hastanede öldüğünü söyledi.
BBC'nin haberine göre, polis, koyu renk bir arabayla kaçan silahlı saldırganı arıyor.
Olayda yaralanan üç kişinin hastaneye kaldırıldı.
Barın sahipleri polisle kamera kayıtlarını paylaştıklarını aktardı.
Polis, görgü tanıklarının kendileriyle temasa geçmesini istedi.
Etiketler: İngiltere
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