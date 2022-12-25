Ummanlılar yerel seçim için telefondan oy kullanıyor
Umman'da seçmenlerin akıllı telefonlardan oy vermesine imkan tanıyan ilk yerel seçimler için oy kullanma işlemi başladı.
Ülkedeki 11 ilden 731 bin 767 seçmen, üçüncü dönem belediye meclisi seçimlerinde, 27'si kadın 696 aday içerisinden 126 meclis üyesinin belirlenmesi için elektronik ortamda oylarını kullanıyor.
Seçmenler, İçişleri Bakanlığının başlattığı ve akıllı telefonlarına indirdikleri "Entehib" (Seçiyorum) uygulaması aracılığıyla oy verme işlemini gerçekleştiriyor.
İçişleri Bakanlığı daha önce yayımladığı açıklamada, üçüncü dönem belediye meclisi seçimlerinde, yurt içindeki ve dışındaki seçmenlerin telefondan oy kullanabileceğini duyurmuştu.
Umman, ekim ayında da Şura Meclisi seçimlerinde akıllı telefonlarla oy kullanma sistemini devreye alarak bunu Arap dünyasında uygulayan ilk ülke olmuştu.
Körfez ülkesi Umman'da ilk belediye seçimleri 2012 yılında, ikincisi ise 2016 yılında yapılmıştı.
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