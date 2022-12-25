Kıbrıs Rumlar, 1963 yılında Kıbrıs Türklerinin dünya ile iletişimini kesti.

Mücahitler, Kıbrıslı Türklerin sesini dünyaya duyurmak için bir garajda Bayrak Radyosu'nu kurdu. Yüz akü kullanarak ilk anons yapıldı.

Bayrak Radyosu'na daha sonra televizyon kanalı da eklendi.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 59 yıldır KKTC'de kamu yayıncılığı yapmakla görevli.

TRT'nin kuruma yönelik desteğine dikkat çeken Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, "BRT, HD yayınlarına TRT ile yaptığı iş birliği sonucunda yapılan HD stüdyoları sayesinde geçmiştir. Bu yıl yine bir projeye TRT ile imza atıyoruz." dedi.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, bugün 3 ayrı kanaldan televizyon yayını, 6 ayrı kanaldan da radyo yayını yapan güçlü bir kurum haline geldi.