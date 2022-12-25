Viyana Kitap ve Kültür Günleri’nde Türkiye’den gelen yazarlar, sanatçılar, oyuncular ve sporcular yer alıyor. Ayrıca yazarlar, oyuncular ve sanatçılar ile söyleşiler, imza günleri, binlerce kitap ile buluşma hizmetlerinin yanı sıra meşhur hafızların verdiği Kur'an ziyafeti programı ile manevi ikramda bulunuluyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen etkinliğe, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Türkiye Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, MÜSDAV Başkan Vekili Dr. Haydar Bekiroğlu, YTB Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus ve Avusturya’daki STK’lar katıldı.

ATİB Başkanı Fatih YILMAZ selamlama konuşmalarında, ATİB olarak Avusturyalı Türkleri kitapla buluşturmaktan memnuniyet duyduklarını COVID dolayısıyla geçtiğimiz yıl gerçekleştiremeyen etkinliği, MÜSDAV’ın katkıları ile gerçekleştirmenin huzurunu yaşadıklarını dile getirdi. Katılımcılara ve misafir yazar ve sanatçılara teşekkür etti.

MÜSDAV Başkan Vekili Dr. Haydar Bekiroğlu konuşmalarında, Vakflarının misyonuna değinerek böyle bir organizasyona katkı vermekten ve gençlerle birlikte katılmaktan onur duyduklarını ifade etti. Itrî Programı kapsamındaki gençleri yetiştiren öğretmenlerine böyle bir projenin bu güne gelmesine destek olan Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi yetkililerine teşekkür etti. ATİB ile iş birliğinin gelişerek devam etmelerinden memnuniyet duyduklarını söylerek etkinliğin hazırlanmasında emek veren herkese teşekkür etti.

TRT’nin sevilen isimleri de yer alıyor

Beş gün süren programda TRT ekranlarının sevilen isimleri de yer alıyor. TRT 1’in Gündem Ötesi programı sunucusu yazar Pelin Çift, Seksenler dizisinin Bekçi Bekir’i Hacı Ali Konuk ve TRT Çocuk’un sevilen çizgi filmi "Pırıl"ın karakterleri de yer alıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Milli sporcular Rıza Kayaalp, Enes Erkan, Sümeyye Boyacı ve Milli Takımı da Avusturyalı Türklerle buluşuyor.

Ayrıca her akşam sevilen sanatçılar Esad Kabaklı, Fatih Koca, Necip Karakaya, Resul Aydemir ve "Itri Kültür & Sanat" ekibi konser veriyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

ATİB hakkında

Birçok bağımsız cami derneğinin bir araya gelerek kurulan Avusturya Türk Islam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği ATİB, Avusturya genelinde 62 üye derneği ile hizmet sunmakta olup, ülkedeki en büyük Müslüman Türk Sivil Toplum kuruluşu. Yüz bini aşkın kayıtlı üyesine başta dini, kültürel ve sosyal alanlar, cenaze nakil ve yardımlaşma olmak üzere daha pek çok alanda hizmet sunuyor.