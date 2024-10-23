TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına dünyadan da kınama mesajları geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Putin, Erdoğan’la görüşmesinde TUSAŞ’a yapılan terör saldırısını kınayarak, taziye dileklerini iletti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısını kınadı.

Rutte, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'dan gelen ölü ve yaralı haberleri endişe vericidir. NATO, müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır. Terörizmin her türlüsünü şiddetle kınıyor ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Rutte, kendisine NATO'nun desteğini aktardığını belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine yönelik terör saldırısını kınadı.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Haq, konuya ilişkin detaylı bilgi edinmeye devam ettiklerini belirtti.

"Genel Sekreter sivillere yönelik bu saldırıyı kınıyor." ifadesini kullanan Haq, Genel Sekreter'in hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ilettiğini aktardı.

Haq, Genel Sekreter'in aynı zamanda yaralılara acil şifa dilediğini kaydetti.