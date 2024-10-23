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Güncel
AA 23.10.2024 17:34

Manş Denizi'ni geçmeye çalışan tekne alabora oldu: 3 ölü

Fransa ve İngiltere arasındaki Manş Denizi'ni geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olduğu, ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Manş Denizi'ni geçmeye çalışan tekne alabora oldu: 3 ölü
[Fotograf: Reuters]

Fransız Denizcilik İdaresi, Fransa'nın kuzeyindeki Pas-de-Calais'deki Sangatte açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin bu sabah alabora olduğunu açıkladı.

Yerel saatle 08.00 civarında meydana gelen olayın ardından kurtarma ekiplerinin suya düşen 48 düzensiz göçmene müdahale ettiğini bildiren Fransız Denizcilik İdaresi, ilk belirlemelere göre 3 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini, 1'inin ise yaralandığını kaydetti.

Sene başından bu yana Manş Denizi'ni geçerek Fransa'dan İngiltere'ye ulaşan düzensiz göçmen sayısı 26 bini aştı.

Bu yıl Manş Denizi'ni geçmeye çalışan 54'ten fazla düzensiz göçmen ise yaşamını yitirdi.

3 Eylül'de 12 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği kaza, bu yıl Manş Denizi'nde kaydedilen "en ölümcül düzensiz göçmen kazası" olarak kayıtlara geçmişti.

Yaklaşık 30 bin göçmen, geçen yıl Manş Denizi'ni geçerek Fransa'dan İngiltere'ye ulaşmıştı. İngiltere ve Fransa yasa dışı göçmen akışını önlemek için güvenlik tedbirlerini sıkılaştırma konusunda uzlaşmıştı.

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