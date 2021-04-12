Elysee Sarayı'nda güven mektubunu sunan Onaner, düzenlenen tören vesilesiyle Macron ile kısa bir görüşme yaptı.

Görüşmede Macron ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında 2 Mart'ta video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen görüşmede gündeme gelen konulardan bahsedildi. Konuşmada ilişkileri yeniden arzu edilen seviyeye taşıma iradesinin yinelendiği ifade edildi.

2 Mart'ta liderler arasında görüşme gerçekleşti

2 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile video konferans aracılığıyla görüşmüştü. Görüşmede, salgınla mücadele, ikili ilişkiler ve Türkiye-AB ilişkileri ele alınmıştı.