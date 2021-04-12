Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 21:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'nin yeni Paris Büyükelçisi göreve başladı
Türkiye'nin yeni Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a güven mektubunu sunarak görevine resmen başladı.
Elysee Sarayı'nda güven mektubunu sunan Onaner, düzenlenen tören vesilesiyle Macron ile kısa bir görüşme yaptı.
Görüşmede Macron ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında 2 Mart'ta video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen görüşmede gündeme gelen konulardan bahsedildi. Konuşmada ilişkileri yeniden arzu edilen seviyeye taşıma iradesinin yinelendiği ifade edildi.
2 Mart'ta liderler arasında görüşme gerçekleşti
2 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile video konferans aracılığıyla görüşmüştü. Görüşmede, salgınla mücadele, ikili ilişkiler ve Türkiye-AB ilişkileri ele alınmıştı.
Etiketler: Fransa Emmanuel Macron
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