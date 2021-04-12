Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Bakü'de, Karabağ savaşında Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah ve zırhlı araçların yer aldığı "Savaş Ganimetleri Müzesi"nin açılışını gerçekleştirdi.

Açık havada 5 hektar alana kurulan müzeyi gezen Aliyev, sergilenen silah ve araçları inceledi.

"Ermeniler Şuşa'ya işte bu füzeyi fırlattı"

Aliyev, müzede sergilenen "İskender-M" füzelerinin kalıntılarını göstererek, ". Bu füzeler Ermeni ordusuna nereden geldi? Bu füzelerin onlarda olmaması gerekirdi. İşte kanıtı burada. Bu, Ermenistan'ın savaş suçunun kanıtı ve biz bir cevap istiyoruz. Bu ölümcül silah Ermenistan'ın eline nasıl geçti? Henüz bir cevap almadık ama alacağız. Ermenistan'ın 'İskender-M' füzeleri ile tarihi kentimiz Şuşa'yı yok etmeye çalıştığını herkes görsün. Biz Şuşa'yı kurtardıktan sonra kullandılar bu füzeyi. Yeterli bilgiye sahibiz. Sadece resmi açıklama bekliyoruz. Herkes gelip görecek. Bu, Ermeni vahşetinin ve savaş suçlarının bir başka kanıtıdır" dedi.