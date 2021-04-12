Bölge halkı 2014'ten bu yana süren çatışmalardan ve son dönemde artan gerginlikten yorulmuş durumda.

İki taraf arasında çatışmalar sürerken siviller günlük yaşamını silah sesleri arasında sürdürmeye çalışıyor. Pek çok konutun ve binanın kullanılamaz hale geldiği bölgede yıkıntılar ve bina duvarları üzerindeki ağır ve hafif silahların mermi izleri dikkat çekiyor.

Tahribata uğramış binalarda yaşamaya çalışan halk bölgedeki çatışmaların geçmişten bu yana sürdüğünü ve bu durumdan endişe duyduklarını dile getiriyor.

“İyi bir şeyler olacağına inanmıyorum”

Ukrayna’nın Donetsk şehrinin Oktyabır bölgesinde yaşayan 54 yaşındaki Elena Mihalovna, çatışmaların başladığı 2014'ten bu yana bölgede iyi bir şeyler olacağına inanmadığını söyledi:

"Bana göre böyle yaşamaya devam edeceğiz. 7 yıldır buradayım ve hiçbir yere gitmiyorum. Bize birilerinin yardım edeceğine ve iyi bir şeyler olacağına inanmıyorum. Eğer birileri yardım etmek isteseydi şimdiye kadar ederdi."

“Silah sesleri geliyor sürekli”

Olga İvanova ise bölgede çatışmaların sürdüğünü söyledi:

"Bölgede tamamen sessizlik olduğunu söyleyemem. Çünkü akşamları ve sabahları çatışma sesleri geliyor. Bakın silah seslerini duyuyorsunuz. Hiç abartmıyorum. Böyle silah sesleri geliyor sürekli. Bazen büyük patlama sesleri geliyor. Donetsk Havaalanı buraya yakın. Havaalanı yanında neye ateş ediyorlar bilmiyorum ama oradan sürekli silah sesleri geliyor. Hayatımız sürekli böyle işte."

Olga İvanova, savaş olacağı gerekçesiyle bir süredir bölgeyi terk etmek üzere hazırlık yapılması uyarısında bulunulduğunu söyledi.

13 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'nın doğusunda sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.