Ottawa Polisi, dün gece geç saatlerde Wurtemburg Caddesi'ndeki Türkiye’nin Ottawa Büyükelçiliği binasının önüne bırakılan şüpheli araçla ilgili soruşturma başlattı.

Wurtemburg Caddesi'ne gelen polis ekipleri, soruşturmanın hem şüpheli bir paket hem de şüpheli araç olayını kapsadığını belirtti.

Polis, tedbir amaçlı olarak caddedeki binaları boşaltırken, evlerini terk etmek zorunda kalanlar için belediye otobüsleri getirildi.

Ottawa polisinin, soruşturmayla ilgili ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.