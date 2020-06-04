Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo Jong, resmi basında çıkan açıklamasında, broşürlerin yer aldığı balonları uçuran ilticacılar için ana vatanlarına ihanet eden "alçaklar ve melez köpekler" ifadesini kullanarak, "Güney Koreli yetkililer, birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kim Yo Jong, Güney Korelilerin bu konuda gerekli adımı atmaması halinde kendilerini Kaesong Sanayi Parkı'nın ve ortak irtibat bürosunun kapatılmasına, ayrıca iki ülke arasında varılan askeri anlaşmanın iptaline hazırlaması gerektiğini kaydetti.

Güney Kore, yasal değişikliklere gidecek

Bunun üzerine Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Yoh Sang-key, balonla broşür atma kampanyalarının sınır bölgesinde yaşayanların güvenliğini tehdit ettiğini ve hükümetin, "gerilime yol açan faaliyetlerin kesin çözümü" için yasal değişikliklere gideceğini bildirdi.

Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi, Pyongyang yönetimine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.

Seul yönetimi, gerilimin yüksek olduğu dönemlerde bu tür eylemleri önlemek için bölgeye polis ekipleri gönderirken, Kuzey Kore'nin bunları tamamen yasaklaması yönündeki çağrılarına aktivistlerin özgürce hareket etme hakkı bulunduğunu vurgulayarak direniyordu.