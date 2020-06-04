Sağlık Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre ülkede salgına bağlı olarak son 24 saatte 82 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucunda toplam ölü sayısı bin 770'e yükseldi.

Son 24 saatte 20 bin 167 testin yapıldığı ülkede 4 bin 688 pozitif vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 85 bin 264, toplam test sayısı ise 615 bin 511 olarak açıklandı.

En çok vaka 32 bin 910 kişiyle ülkenin güneyindeki Sindh eyaletinde görülürken en az vaka 285 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kayda geçti.

Bakanlık, ülkede virüsün ilk kez görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 30 bin 128 kişinin ise iyileştiğini açıkladı.

Eğitim Bakanlığı karantinaya alındı

Mayıs ayına kadar günlük vaka artışının iki haneli sayılarda gerçekleştiği başkent İslamabad'da son haftalarda yaşanan hızlı artışın ardından bakanlık çalışanları da test edilmeye başlanmıştı

Pakistan Eğitim Bakanlığında çalışan 2 kişinin COVID-19 testi salı günü pozitif çıkmıştı.

Test sonuçlarının gelmesinin üzerinden geçen 2 günün ardından bugün Bakanlık binasının kapatılmasına karar verildi.

Bakanlık binası 3 gün kapalı kalacak ve bu sırada tüm bina dezenfekte edilecek.

İslamabad'da Eğitim Bakanlığının yanı sıra 9 nokta daha vaka artışı nedeniyle karantina altına alındı. Bu noktalar arasında 1 gökdelen katı ile 5 sokak da bulunuyor.