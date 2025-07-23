Açık 36.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 23.07.2025 16:51

Türkiye'nin küresel enerji diplomasisi ABD basınında

Enerjide bağımsızlık hedefiyle yola çıkan Türkiye, sadece kendi topraklarında değil, yurtdışında da yeni enerji ve maden kaynakları arıyor. Artan diplomatik etkisi sayesinde, uluslararası anlaşmaların önünü açan Türkiye, küresel enerji sahnesinde dikkat çekici bir aktöre dönüşüyor.

Türkiye'nin küresel enerji diplomasisi ABD basınında

ABD merkezli Bloomberg yayın kuruluşu, Türkiye'nin enerji arayışlarını ve diplomatik hamlelerini mercek altına aldı.

Haberde, Türkiye'nin sömürgeci bir geçmişe sahip olmamasının, Avrupa ile Asya arasındaki stratejik konumu ile birleştiğinde uluslararası iş birliklerini kolaylaştırdığı vurgulandı.

Enerjide bağımsızlık için küresel adımlar

Türkiye, Karadeniz’deki doğal gaz keşifleri ve Gabar’daki petrol üretimiyle enerjide dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik önemli adımlar atarken, yurt dışındaki enerji ve maden yatırımlarını da genişletiyor.

Bloomberg’in analizine göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Rusya, Azerbaycan ve Irak'ta aktif olarak petrol üretimi yapıyor.

Ayrıca Güneydoğu Asya, Afrika ve Amerika kıtasındaki yeni enerji ve maden faaliyetleri de dikkat çekiyor. Özellikle Sudan’da altın, Nijer’de ise uranyum madenleri ile ilgilenen Türkiye, Afrika’daki varlığını artırmaya hazırlanıyor.

Yeni anlaşmalar gündemde

Bloomberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yürüttüğü aktif diplomasi sayesinde Türkiye’nin enerji ve madencilik anlaşmalarını artırdığına dikkat çekti. Endonezya, Malezya, Türkmenistan, Irak ve Bulgaristan gibi ülkelerle de yeni anlaşmaların gündemde olduğu belirtiliyor.

Geçtiğimiz hafta Umman’a gönderilen keşif gemisi de, Türkiye'nin denizlerdeki enerji arayışlarının sürdüğünü gösteriyor.

Bloomberg: Türkiye, bölgesel güç olma hedefiyle hareket ediyor

Haberde, Türkiye'nin enerji diplomasisinin sadece ekonomik değil, siyasi ve askeri boyutları da bulunduğu vurgulandı. Analizde, "Türkiye, bölgesel güç olmak gibi çok daha büyük bir siyasi amaç doğrultusunda enerji diplomasisi yürütüyor." değerlendirmesi yer aldı.

Sömürge geçmişi bulunmayan bir ülke olarak Türkiye’nin, özellikle Afrika ve Asya’da güven veren bir ortak olarak öne çıktığına dikkat çekildi. Bu yaklaşımın, Türkiye’nin küresel enerji ve maden pazarlarında daha güçlü bir aktör haline gelmesini sağladığı ifade edildi.

ETİKETLER
ABD Enerji
Sıradaki Haber
Katil İsrail, bir gazeteciyi karnındaki bebeği ve tüm ailesiyle birlikte öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:22
SSB'den hava ve deniz savunma alanında yeni stratejik iş birlikleri
17:16
Girit Adası'nın kuzeybatısında deprem meydana geldi
17:00
Türkiye'nin hipersonik füze hamlesi dünya basınında
17:03
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
16:48
TUSAŞ ile GE Aerospace arasında HÜRJET'in motoru için anlaşma
16:43
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 456 bin liraya yükseldi
Birçok ilde hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı
Birçok ilde hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı
FOTO FOKUS
'Alev savaşçıları'nın canlarını hiçe saydığı anlar kamerada
'Alev savaşçıları'nın canlarını hiçe saydığı anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ