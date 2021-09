Taliban'ın Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün, Hanefi ile Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay'ın bir araya geldiğini duyurdu.

Açıklamada, Hanefi'nin Türkiye'nin Afganistan ile dostane ilişkilerine vurgu yaptığı belirtilerek şu sözlerine yer verildi:

"Biz dost ve kardeş iki milletiz, ilişkilerimiz derin ve eskiye dayanıyor. Dini ve kültürel bağlarımız var. Türkiye'yle diplomatik ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Afganistan'ın tamamında güvenlik sağlanmış durumda, Türk yatırımcıların Afganistan'da çeşitli alanlarda yatırım yapmalarını istiyoruz."

"Türk şirketleri, Afganistan'a yatırım yapmaya devam edecek"

Hanefi, Türkiye'nin sağlık, eğitim ve insani alanlarda iş birliğine devam etmesini istediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğine ait Twitter hesabından yapılan açıklamada da Erginay'ın ayrıca, Taliban'ın "Enerji ve Su Bakan Vekili" Abdullatif Mansur'la çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Türk şirketleri, Afganistan'a yatırım yapmaya devam edecek. Önümüzdeki dönemde bu iş birliğini Afgan halkının yararına artırmayı umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ambassador @cerginay had a very constructive meeting with Acting Minister of Energy and Water Mulla Abdul Latif Mansour. Turkish companies remain invested in Afghanistan and we hope to increase such cooperation in the upcoming period for the benefit of the Afghan people. pic.twitter.com/9ceSFCEHSF