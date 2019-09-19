Yunan Kathimerini gazetesi Türk savunma sistemleri karşısında Atina'nın çaresizliğini gözler önüne seren bir makale yayımladı.

Türkiye'nin özellikle İnsansız Hava Aracı kullanımında sağladığı ilerlemeye dikkat çekildi, Atina'nın Türkiye'nin İHA kabiliyeti karşısında çaresiz kaldığı vurgulandı.

"Türklerin daha büyük İHA’lar geliştirmek için çaba sarf etmesi Atina'nın asıl endişesi" denildi.

İsrail'le yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı

Türkiye'nin bu başarısına karşı Yunanistan da arayış içinde.

Yerli teknoloji geliştirmede sorunlar yaşandığı vurgulandı. İHA konusunda İsrail'le yapılan görüşmelerin de sonuçsuz kaldığı belirtildi.

Bir itirafta Eski Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis'den geldi. “Biz bu konuda ilerleme sağlayamadık” dedi.

Apostolakis, Türkiye ile başa çıkabilmek için sürekli baskı politikası uygulanmasını istedi.

Yunan ordusunun çok iyi durumda olduğunu öne süren Eski Savunma Bakanı, “Gerekirse Türkiye'ye büyük zarar verebiliriz” diyerek, tehdit savurmaktan da geri kalmadı.

Kaynak: TRT Haber



